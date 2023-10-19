Стипе Кулиш: «Самара» станет для «Минска» «красной тряпкой»
Тренер «Самары» Стипе Кулиш, который временно сменил Дражена Анзуловича на посту главного тренера команды, прокомментировал предстоящий сегодня матч против «Минска».
«Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как команда тактически подготовилась к матчу. Но мы знаем, что главное сегодня — ментальность, с которой мы выйдем на игру. Каждый игрок нашей команды должен быть максимально мотивирован.
«Минск» имеет сложный календарь, последний матч они провели против действующего чемпиона, УНИКСа — и мы для них, конечно, станем «красной тряпкой». Наверняка минчане постараются реабилитироваться перед своими болельщиками — и мы должны быть к этому готовы и полностью сфокусированы.
«Минск» играет в баскетбол высокого темпа, и каждый момент, когда мы потеряем концентрацию, может оказаться фатальным для нас. Но мы готовы и мотивированы — и, я надеюсь, покажем хорошую игру», – сказал Кулиш.
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