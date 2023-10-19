Стипе Кулиш: «Самара» станет для «Минска» «красной тряпкой»

Тренер «Самары» Стипе Кулиш, который временно сменил на посту главного тренера команды, прокомментировал предстоящий сегодня матч против « ».

«Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как команда тактически подготовилась к матчу. Но мы знаем, что главное сегодня — ментальность, с которой мы выйдем на игру. Каждый игрок нашей команды должен быть максимально мотивирован.

«Минск» имеет сложный календарь, последний матч они провели против действующего чемпиона, УНИКСа — и мы для них, конечно, станем «красной тряпкой». Наверняка минчане постараются реабилитироваться перед своими болельщиками — и мы должны быть к этому готовы и полностью сфокусированы.

«Минск» играет в баскетбол высокого темпа, и каждый момент, когда мы потеряем концентрацию, может оказаться фатальным для нас. Но мы готовы и мотивированы — и, я надеюсь, покажем хорошую игру», – сказал Кулиш.

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