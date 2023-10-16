Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях сыграет с «Минском»

Теги результаты УНИКС Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проведет выездной матч с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – УНИКС
Дата проведения
16 октября, 18.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 1-0, Руна – 3-1, Самара – 2-2, Зенит – 2-2, Уралмаш – 2-2, Енисей – 2-2, Парма – 1-2, МБА – 1-3, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-3, Астана – 0-1, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Сыграет слишком громко сказано, это будет избиение младенца
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