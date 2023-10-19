Трэй Янг о том, что Лука Дончич получает больше внимания СМИ: «Меня это не беспокоит. Если стану чемпионом, пресса это покажет»

Теги Атланта Даллас НБА Лука Дончич Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не беспокоится о сравнениях с лидером «Далласа» Лукой Дончичем.

Янгу сказали, что «Хоукс» и «Мавс» имеют примерно одинаковые результаты с момента драфта-2018, а Янг и Дончич имеют примерно одинаковые статистические показатели, однако словенец получает гораздо больше внимания от прессы и является одним из претендентов на MVP. Защитника спросили, что ему стоит сделать, чтобы изменить этот нарратив.

«Меня это не беспокоит. Потому что если я стану чемпионом, то все это будет показано и обсуждено.

Если я выиграю титул, возможно, люди вспомнят некоторые вещи из прошлого. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде победить в этом сезоне», – ответил Янг.

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Teahupoʻo
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