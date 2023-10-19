Джоэл Эмбиид подпишет контракт с брендом кроссовок Skechers

Центровой «Филадельфии» и MVP НБА Джоэл Эмбиид заключит контракт с американским брендом кроссовок Skechers, сказали источники инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.

В августе с компанией, находящейся в процессе перестройки, пожизненный контракт заключил футболист «Баварии» Харри Кейн. Со Skechers также связаны гольфисты Брук Хендерсон и Мэтт Фицпатрик, питчер «Доджерс» Клэйтон Кершоу и член Зала славы бокса Шугар Рэй Леонард.

В 2018 году Эмбиид подписал контракт с Under Armour, однако стороны не стали продлевать соглашение.

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