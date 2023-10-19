Эйжа Уилсон – MVP финала женской НБА-2023

Теги женская НБА Лиза Лесли Нью-Йорк жен Лас-Вегас жен Эйжа Уилсон Баскетбол

Лидер «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон получила награду MVP финала после победы над «Нью-Йорком» в четвертом матче (70:69, 3-1).

Уилсон набирала в среднем 23,8 очка, 11,8 подбора, 1,4 перехвата и 1,2 передачи за «Эйсез» в девяти матчах постсезона.

В победном матче Уилсон отметилась 24 очками и 16 подборами.

«Лас-Вегас» стал первой командой за 21 год с двумя чемпионскими сезонами кряду – после «Лос-Анджелеса» в 2001-2002.

В возрасте 27 лет Уилсон присоединилась к Шерил Свупс и Лизе Лесли – единственным игрокам в истории женской НБА, которые несколько раз становились MVP, лучшими оборонительными игроками года и чемпионами.

Уилсон также стала первой в истории с тремя матчами кряду в плей-офф, в которых она набирала 30 или более очков (2-я игра против «Чикаго» и первые две против «Далласа»).

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