Женская НБА. Матч всех звезд. Команда Уилсон против команды Стюарт
Сегодня в Лас-Вегасе на Michelob ULTRA Arena состоится Матч всех звезд женской НБА.
Команда Эйжи Уилсон («Лас-Вегас») сразится с командой Брианны Стюарт («Нью-Йорк»).
Женская НБА
Матч всех звезд
Команда Уилсон – Команда Стюарт
16 июля. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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