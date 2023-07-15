Женская НБА. Матч всех звезд. Команда Уилсон против команды Стюарт

Сегодня в Лас-Вегасе на Michelob ULTRA Arena состоится Матч всех звезд женской НБА.

Команда Эйжи Уилсон («Лас-Вегас») сразится с командой («Нью-Йорк»).

Женская НБА

Матч всех звезд

Команда Уилсон – Команда Стюарт

16 июля. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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