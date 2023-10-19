Евгений Пашутин после поражения от «Руны»: «Это моя ответственность, что так сыграли»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Руна Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин взял на себя ответственность за поражение от «Руны» в гостевом матче Лиги ВТБ (64:70).

«Это моя ответственность, что мы так сыграли. Особенно во второй четверти, когда начали отдавать преимущество и уступали 10 очков.

Сегодня было так же, как и в матче с ЦСКА: отдали инициативу, недостаточно жестко играли в защите. Перед третьей четвертью поговорили, позволили «Руне» набрать только 12 очков за четверть. Стали играть в защите так, как и должны играть все 40 минут.

Пока мы сами себе соперник. Не важно, с кем играем. Этот момент мы должны проанализировать и к следующему матчу быть готовыми с первых минут. Доминировать и оказывать давление на соперника. Я думаю, все поправимо», – сказал Пашутин.

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