Скаут НБА считает, что обновленный « » может столкнуться с проблемами в противостоянии с некоторыми командами Востока.

«Недостаток атлетизма станет проблемой в плей-офф.

Тот же « » весьма атлетичен благодаря только одним Тейтуму и Брауну... У «Бакс», вероятно, возникнут трудности с « ». То же самое с « », « » будет сильно им досаждать», – считает скаут.

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