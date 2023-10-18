Скаут НБА о «Милуоки»: «Недостаток атлетизма станет проблемой в плей-офф»

Теги Бостон Кливленд Детройт Индиана Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Скаут НБА считает, что обновленный «Милуоки» может столкнуться с проблемами в противостоянии с некоторыми командами Востока.

«Недостаток атлетизма станет проблемой в плей-офф.

Тот же «Бостон» весьма атлетичен благодаря только одним Тейтуму и Брауну... У «Бакс», вероятно, возникнут трудности с «Кливлендом». То же самое с «Детройтом», «Индиана» будет сильно им досаждать», – считает скаут.

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1 комментарий

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Медведь (тот самый)
как будто Янис по атлетизму на фоне тех же Татюма и Брауна хрен с горы какой-то
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