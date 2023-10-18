Павел Савков продолжит сезон в фарм-клубе «Нового Орлеана» в G-лиге
Российский атакующий защитник Павел Савков (21 год, 201 см) проведет остаток сезона за «Бирмингем» – фарм-клуб «Нового Орлеана» в G-лиге.
«Баскония» продлила контракт с Савковым до конца сезона-2027/28 и отправила россиянина в аренду в «Бирмингем». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Савков приехал в Виторию в возрасте 16 лет. С момента прихода в молодежную структуру «Басконии» в 2018 году Павел проходил подготовку в юниорских командах клуба. В прошлом сезоне он был в аренде у «Фуэнлабрады», выступая в лиге ACB.
«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах
Удачи Павлу в США !
Возможно, получится себя проявить перед скаутами НБА )
Павел не впечатлил в прошлом сезоне в Фуэнлабраде, атлетизма ему не хватает, остаётся только надеется что когда американские эгоистичные любители айзо будут давать ему мяч он будет бросать из-за периметра с очень хорошим процентом.....