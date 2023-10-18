Павел Савков продолжит сезон в фарм-клубе «Нового Орлеана» в G-лиге

Теги переходы Баскония НБА чемпионат Испании G-лига Павел Савков Баскетбол

Российский атакующий защитник Павел Савков (21 год, 201 см) проведет остаток сезона за «Бирмингем» – фарм-клуб «Нового Орлеана» в G-лиге.

«Баскония» продлила контракт с Савковым до конца сезона-2027/28 и отправила россиянина в аренду в «Бирмингем». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Савков приехал в Виторию в возрасте 16 лет. С момента прихода в молодежную структуру «Басконии» в 2018 году Павел проходил подготовку в юниорских командах клуба. В прошлом сезоне он был в аренде у «Фуэнлабрады», выступая в лиге ACB.

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

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4 комментария

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Кирилл
Оу, это очень интересный опыт будет для Савкова.

Удачи Павлу в США !
Возможно, получится себя проявить перед скаутами НБА )
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vaslover
Трудно сказать что из этого выйдет. За два года существования в G League этой дочерней команды Нью Орлеана европейцами там не пахло. Там правда неплохо засветился пуэрториканец Хосе Альварадо, но он всё-таки не европеец, а во-вторых, он родился в США.
Павел не впечатлил в прошлом сезоне в Фуэнлабраде, атлетизма ему не хватает, остаётся только надеется что когда американские эгоистичные любители айзо будут давать ему мяч он будет бросать из-за периметра с очень хорошим процентом.....
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Сергей Пузанков
"остаток сезона"? странная формулировка когда сезон ещё не начался.
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Сергей Пузанков
Ответ Кирилл
Оу, это очень интересный опыт будет для Савкова. Удачи Павлу в США ! Возможно, получится себя проявить перед скаутами НБА )
Возможно, в но как я понимаю в ж-лиге все играют на собственную стату и никому не будет интересно его заигрывать и дать себя проявить. Европейцам там должно быть тяжело с их нацеленностью на командный результат.
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