Дебют Кембы Уокера за «Монако» в Евролиге может состояться на следующей неделе. Игрок возобновил тренировки
Дебют разыгрывающего Кембы Уокера за «Монако» в Евролиге может состояться на следующей неделе.
Экс-игрок НБА со вторника возобновил полноценные тренировки, играет в формате 5 на 5 и пока чувствует себя хорошо.
На следующей неделе «Монако» сойдется в рамках Евролиги с «Црвеной Звездой» и «Альбой».
Уокер пропустил начало сезона из-за проблем с коленом.
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