Дебют Кембы Уокера за «Монако» в Евролиге может состояться на следующей неделе. Игрок возобновил тренировки

Теги Turkish Airlines EuroLeague Альба Црвена Звезда чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Дебют разыгрывающего Кембы Уокера за «Монако» в Евролиге может состояться на следующей неделе.

Экс-игрок НБА со вторника возобновил полноценные тренировки, играет в формате 5 на 5 и пока чувствует себя хорошо. 

На следующей неделе «Монако» сойдется в рамках Евролиги с «Црвеной Звездой» и «Альбой».

Уокер пропустил начало сезона из-за проблем с коленом.

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