Дебют Кембы Уокера за «Монако» в Евролиге может состояться на следующей неделе. Игрок возобновил тренировки

Дебют разыгрывающего за «Монако» в может состояться на следующей неделе.

Экс-игрок НБА со вторника возобновил полноценные тренировки, играет в формате 5 на 5 и пока чувствует себя хорошо.

На следующей неделе « » сойдется в рамках Евролиги с « » и «Альбой».

Уокер пропустил начало сезона из-за проблем с коленом.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее