Остин Ривз об участии в Олимпиаде-2024: «Понимаю, какого калибра игроки хотят поехать. Я в этом плане реалист»
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз был бы рад поехать на Олимпиаду 2024 года в Париже в составе сборной США, но остается реалистом в этом вопросе.
«Как бы сказать. Я понимаю, какого калибра игроки хотят поехать на Олимпиаду. Если меня позовут, я буду первым с положительным ответом.
Но я не то чтобы не реалистичен по отношению к себе», – сказал Ривз после командной тренировки.
Сборная США осталась без медалей на минувшем чемпионате мира-2023, уступив Германии и Канаде не решающей стадии турнира.
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