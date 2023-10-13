Остин Ривз об участии в Олимпиаде-2024: «Понимаю, какого калибра игроки хотят поехать. Я в этом плане реалист»

Теги Лейкерс сборная США НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз был бы рад поехать на Олимпиаду 2024 года в Париже в составе сборной США, но остается реалистом в этом вопросе.

«Как бы сказать. Я понимаю, какого калибра игроки хотят поехать на Олимпиаду. Если меня позовут, я буду первым с положительным ответом.

Но я не то чтобы не реалистичен по отношению к себе», – сказал Ривз после командной тренировки.

Сборная США осталась без медалей на минувшем чемпионате мира-2023, уступив Германии и Канаде не решающей стадии турнира.

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