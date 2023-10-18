Трент Фрэйзер набрал 34 очка, «Зенит» выиграл у МБА

Теги Зенит видео Единая лига ВТБ МБА Трент Фрэйзер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер помог команде добиться первой домашней победы в сезоне и выйти на положительный баланс в турнирной таблице (3-2).

В победном матче с МБА (85:74) во вторник Фрэйзер записал на свой счет 34 очка.

За 24 минуты со скамейки Трент реализовал 9 из 12 с игры и 14 из 16 с линии. 

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