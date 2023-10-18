Тейтум, Браун и Порзингис набрали 65 очков на троих в предсезонном матче с «Никс»

Теги предсезонные матчи Бостон Нью-Йорк НБА видео Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Большое трио «Бостона» Джейсон ТейтумДжейлен БраунКристапс Порзингис принесло команде победу в предсезонном матче с «Нью-Йорком» (123:110).

Тейтум, Браун и Порзингис набрали 65 очков на троих.

На счету Тейтума 28 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, в активе Брауна 17 очков, 3 подбора и 6 передач, Порзингис набрал 20 очков и 8 подборов.

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1 комментарий

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Вялый Харден
посмотрим после дедлайна
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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