Тейтум, Браун и Порзингис набрали 65 очков на троих в предсезонном матче с «Никс»
Большое трио «Бостона» Джейсон Тейтум – Джейлен Браун – Кристапс Порзингис принесло команде победу в предсезонном матче с «Нью-Йорком» (123:110).
Тейтум, Браун и Порзингис набрали 65 очков на троих.
На счету Тейтума 28 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, в активе Брауна 17 очков, 3 подбора и 6 передач, Порзингис набрал 20 очков и 8 подборов.
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