Большое трио « » – – принесло команде победу в предсезонном матче с « » (123:110).

Тейтум, Браун и Порзингис набрали 65 очков на троих.

На счету Тейтума 28 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, в активе Брауна 17 очков, 3 подбора и 6 передач, Порзингис набрал 20 очков и 8 подборов.

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