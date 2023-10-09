Разыгрывающий «Филадельфии» поиздевался над звездой « » .

Беверли во время предсезонного матча между командами справился с Брауном 1 на 1 и показал жест «слишком маленький».

На счету вышедшего в старте Патрика 12 очков, 1 подбор и 1 передача.

Браун вышел на игру, надев шорты задом наперед.

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