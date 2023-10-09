Патрик Беверли показал Джейлену Брауну жест «слишком маленький»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли поиздевался над звездой «Бостона» Джейленом Брауном.
Беверли во время предсезонного матча между командами справился с Брауном 1 на 1 и показал жест «слишком маленький».
На счету вышедшего в старте Патрика 12 очков, 1 подбор и 1 передача.
Браун вышел на игру, надев шорты задом наперед.
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