Патрик Беверли показал Джейлену Брауну жест «слишком маленький»

Теги предсезонные матчи Бостон Филадельфия НБА видео Патрик Беверли Джейлен Браун Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли поиздевался над звездой «Бостона» Джейленом Брауном.

Беверли во время предсезонного матча между командами справился с Брауном 1 на 1 и показал жест «слишком маленький».

На счету вышедшего в старте Патрика 12 очков, 1 подбор и 1 передача.

Браун вышел на игру, надев шорты задом наперед.

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1 комментарий

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Костя Кот
джален даже не пытался защищаться)
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