«Большой» стал автором двух подряд данков в дебютном предсезонном матче за « ».

Во встрече с «Филадельфией» (114:106) Порзингис набрал 17 очков (5 из 7 с игры), 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот за 27 минут.

Латыш стал игроком «Селтикс» летом после обмена из «Уизардс».

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?