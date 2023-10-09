Кристапс Порзингис отметился двумя подряд данками в дебютном матче за «Селтикс»

Теги предсезонные матчи Бостон Филадельфия НБА видео Кристапс Порзингис Баскетбол

«Большой» Кристапс Порзингис стал автором двух подряд данков в дебютном предсезонном матче за «Бостон».

Во встрече с «Филадельфией» (114:106) Порзингис набрал 17 очков (5 из 7 с игры), 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот за 27 минут.

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2 комментария

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Макгрэди номер 1
Сердце ёкает после каждого аллей упа. Что он рассыпется и больше не встанет никогда. Визуально выглядит поднабравшим массы, нарастившим немного мяса на свои тонкие кости. Физиотерапевту, который сможет из него полноценный сезон с пловом выжать, надо памятник ставить.
+3
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+3
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Серебристый
коленки...
0
0
0
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