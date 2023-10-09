Кристапс Порзингис отметился двумя подряд данками в дебютном матче за «Селтикс»
«Большой» Кристапс Порзингис стал автором двух подряд данков в дебютном предсезонном матче за «Бостон».
Во встрече с «Филадельфией» (114:106) Порзингис набрал 17 очков (5 из 7 с игры), 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот за 27 минут.
Латыш стал игроком «Селтикс» летом после обмена из «Уизардс».
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
2 комментария