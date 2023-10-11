Зайон Уильямсон сыграл впервые со 2 января. Набрал 12+5+5 против «Мэджик»
Суперзвезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во вторник вернулся на паркет НБА впервые со 2 января.
Уильямсон записал на свой счет 12 очков, 5 подборов и 5 передач в предсезонном матче с «Орландо» (105:122). Зайон отыграл 15 минут в первой половине встречи.
Уильямсон в прошлом сезоне перенес растяжение подколенного сухожилия правой ноги, из-за которого ему удалось принять участие всего в 29 играх.
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
1 комментарий