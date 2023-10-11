Суперзвезда «Нового Орлеана» во вторник вернулся на паркет впервые со 2 января.

Уильямсон записал на свой счет 12 очков, 5 подборов и 5 передач в предсезонном матче с « » (105:122). Зайон отыграл 15 минут в первой половине встречи.

Уильямсон в прошлом сезоне перенес растяжение подколенного сухожилия правой ноги, из-за которого ему удалось принять участие всего в 29 играх.

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