Зайон Уильямсон сыграл впервые со 2 января. Набрал 12+5+5 против «Мэджик»

Теги предсезонные матчи Новый Орлеан Орландо НБА видео Зайон Уильямсон Баскетбол

Суперзвезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во вторник вернулся на паркет НБА впервые со 2 января.

Уильямсон записал на свой счет 12 очков, 5 подборов и 5 передач в предсезонном матче с «Орландо» (105:122). Зайон отыграл 15 минут в первой половине встречи.

Уильямсон в прошлом сезоне перенес растяжение подколенного сухожилия правой ноги, из-за которого ему удалось принять участие всего в 29 играх.

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1 комментарий

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Alexander Permyakov
Очень рад, что здоровяк вернулся!
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