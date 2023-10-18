Бывшая девушка Кевина Портера: «Он не наносил ударов. Все было не так, как описали в прессе»

Теги происшествия Хьюстон НБА Оклахома-Сити Кевин Портер Баскетбол

Кайза Гондрезик, бывшая девушка игрока НБА Кевина Портера привела некоторые подробности инцидента, по итогам которого ему предъявлены обвинения в удушении второй степени и нападении третьей степени.

«Он не сжимал кулаки и не бил меня. И он определенно не наносил ударов по моему лицу много раз. Это ложь. У меня нет травм, подтверждающих это.

Все произошло очень быстро и все было не так, как сообщали в прессе. И весь этот конфликт между нами в той комнате длился более 10 секунд», – рассказала Гондрезик.

«Хьюстон» решил обменять 23-летнего Портера в «Оклахому». После этого игрок сразу будет отчислен.

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5 комментариев

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ivanov16
Сотрудники отеля в общем подстваили парочку
+1
-1
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Jesse Boy
оппа, адекватная пассия попалась! респект девке!
+3
-3
0
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Никола Тесла
То есть у них там был совет да любовь, но кто-то подглядывал?
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Ковш Сосновый
Акции Портера сразу↗️↗️↗️
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VKing24
Вот только пацана уже обменяли и отчислят... походу это был хитрый план, чтоб его подписал какой-нибудь контендер)
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