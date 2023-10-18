Бывшая девушка Кевина Портера: «Он не наносил ударов. Все было не так, как описали в прессе»
Кайза Гондрезик, бывшая девушка игрока НБА Кевина Портера привела некоторые подробности инцидента, по итогам которого ему предъявлены обвинения в удушении второй степени и нападении третьей степени.
«Он не сжимал кулаки и не бил меня. И он определенно не наносил ударов по моему лицу много раз. Это ложь. У меня нет травм, подтверждающих это.
Все произошло очень быстро и все было не так, как сообщали в прессе. И весь этот конфликт между нами в той комнате длился более 10 секунд», – рассказала Гондрезик.
«Хьюстон» решил обменять 23-летнего Портера в «Оклахому». После этого игрок сразу будет отчислен.
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому
5 комментариев