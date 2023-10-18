Кайза Гондрезик, бывшая девушка игрока НБА Кевина Портера привела некоторые подробности инцидента, по итогам которого ему предъявлены обвинения в удушении второй степени и нападении третьей степени.

«Он не сжимал кулаки и не бил меня. И он определенно не наносил ударов по моему лицу много раз. Это ложь. У меня нет травм, подтверждающих это.

Все произошло очень быстро и все было не так, как сообщали в прессе. И весь этот конфликт между нами в той комнате длился более 10 секунд», – рассказала Гондрезик.

« » решил обменять 23-летнего Портера в «Оклахому». После этого игрок сразу будет отчислен.

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