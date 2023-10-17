«Хьюстон» обменяет Кевина Портера в «Оклахому». Игрок сразу будет отчислен

« » отправит защитника в «Оклахому» в обмен на защитника и тяжелого форварда Джеремайю Робинсон-Эрла.

После обмена Портер сразу будет отчислен. «Тандер» придется выплатить гарантированные 16,9 миллиона долларов, оставшиеся по контракту Портера.

В результате сделки «Тандер» получит два драфт-пика второго раунда: пик «Миннесоты» на драфте-2027 и пик «Милуоки» на драфте-2028.

Портеру предъявлены обвинения в нападении и удушении на основании инцидента с его девушкой, бывшей баскетболисткой женской НБА Кайзой Гондрезик. В случае вынесения обвинительного приговора (по удушению) ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Оклахома» получила четыре пика второго раунда в результате приобретения и обмена истекающего контракта Оладипо на 9,5 миллиона долларов. У «Тандер» будет 15 пиков в первом раунде и 22 пика во втором раунде в течение следующих семи лет.

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги