«Хьюстон» обменяет Кевина Портера в «Оклахому». Игрок сразу будет отчислен

Теги переходы Хьюстон НБА Оклахома-Сити Виктор Оладипо Кевин Портер Джеремайя Робинсон-Эрл Баскетбол

«Хьюстон» отправит защитника Кевина Портера в «Оклахому» в обмен на защитника Виктора Оладипо и тяжелого форварда Джеремайю Робинсон-Эрла.

После обмена Портер сразу будет отчислен. «Тандер» придется выплатить гарантированные 16,9 миллиона долларов, оставшиеся по контракту Портера.

В результате сделки «Тандер» получит два драфт-пика второго раунда: пик «Миннесоты» на драфте-2027 и пик «Милуоки» на драфте-2028.

Портеру предъявлены обвинения в нападении и удушении на основании инцидента с его девушкой, бывшей баскетболисткой женской НБА Кайзой Гондрезик. В случае вынесения обвинительного приговора (по удушению) ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Оклахома» получила четыре пика второго раунда в результате приобретения и обмена истекающего контракта Оладипо на 9,5 миллиона долларов. У «Тандер» будет 15 пиков в первом раунде и 22 пика во втором раунде в течение следующих семи лет.

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19 комментариев

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ЮАГ
Ответ Александр Сметанин
А почему сам Портленд не может отчислить Портера? Ну ведь не из за Оладипо и Эрла? Ещё и пики теряют... Или чтобы компенсацию не платить?
Портленд не может просто так отчислить игрока Хьюстона...)
+11
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AllanHouston
Ответ Александр Сметанин
А почему сам Портленд не может отчислить Портера? Ну ведь не из за Оладипо и Эрла? Ещё и пики теряют... Или чтобы компенсацию не платить?
Потому что в первый день регулярного сезона у Портера наступала полная гарантия на следующий сезон (15.86 млн.) и контракт из псевдоистекающего превращался в двухлетний.

У Оладипо истекающий на 9.45 млн. долларов, у Эрла - мелкий на 1.9 и 2 млн. (опция команды)

После обмена у "Рокетс" стало 14 гарантированных контрактов и 2 частичной гарантии (Марьянович и Холидэй). Кого-то нужно отчислить, но, вероятно оставят контракт Оладипо, чтобы на 9.45 млн. посреди сезона что-то наменять полезного.

"Оклахома" же отчислит сразу Портера, получив 15.86 млн. долларов на этот сезон и 1 миллион на следующий
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бернер тайлера 9ер9ена
Кевином Портером интересуется казанский УНИКС
+9
-1
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andrushapumba
Я так понимаю Прести вместо отчисления двух игроков, получил два вторых раунда за них
+8
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lexakarabut
Ответ MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
Кайфовать от наличия
+5
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ygcn5c2ty9
он просто получил твит: бросай всё и приезжай на Тайвань
+3
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Ran
Окла может отдельную вторую команду с драфта собрать в течение 5 лет, причем могуть косячить с выборами, брать бастов - пиков все равно хватит. И драфт расширения не нужен.
+2
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Van
Хьюстон избавился от токсичного контракта, Оклахома получила пики точёные, а Кевин Портер...
+1
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AllanHouston
Ответ AllanHouston
Потому что в первый день регулярного сезона у Портера наступала полная гарантия на следующий сезон (15.86 млн.) и контракт из псевдоистекающего превращался в двухлетний. У Оладипо истекающий на 9.45 млн. долларов, у Эрла - мелкий на 1.9 и 2 млн. (опция команды) После обмена у "Рокетс" стало 14 гарантированных контрактов и 2 частичной гарантии (Марьянович и Холидэй). Кого-то нужно отчислить, но, вероятно оставят контракт Оладипо, чтобы на 9.45 млн. посреди сезона что-то наменять полезного. "Оклахома" же отчислит сразу Портера, получив 15.86 млн. долларов на этот сезон и 1 миллион на следующий
Поправка. На старте регулярки на следующий сезон гарантировалось 3 миллиона, а не вся сумма
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veredrim
Ответ MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
Обменяют на доступную и подходящую Шаю звезду, за счет оставшихся окружат их подходящим окружением и вперед к титулу или хотя бы борьбе за него.
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MTZ_2022
Ответ Van
Хьюстон избавился от токсичного контракта, Оклахома получила пики точёные, а Кевин Портер...
Поедет играть в Пуэрто-Рико/Тайвань/Австралию/Россию (нужное подчеркнуть).
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vufer
Чего-то фигня какая-то
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MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
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Александр Сметанин
А почему сам Портленд не может отчислить Портера? Ну ведь не из за Оладипо и Эрла? Ещё и пики теряют... Или чтобы компенсацию не платить?
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smartass
Ответ MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
Можно подниматься, обменивая несколько низких на один более высокий.
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kazuma
Ответ MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
мариновать на зиму))
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Jerry Rodrogha
Ответ MTZ_2022
Объясните, пожалуйста, что Тандер будут делать со всеми этими пиками?
Мериться с Ютой
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Jerry Rodrogha
Ответ MTZ_2022
Поедет играть в Пуэрто-Рико/Тайвань/Австралию/Россию (нужное подчеркнуть).
В тюремную команду
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