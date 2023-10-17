«Хьюстон» обменяет Кевина Портера в «Оклахому». Игрок сразу будет отчислен
«Хьюстон» отправит защитника Кевина Портера в «Оклахому» в обмен на защитника Виктора Оладипо и тяжелого форварда Джеремайю Робинсон-Эрла.
После обмена Портер сразу будет отчислен. «Тандер» придется выплатить гарантированные 16,9 миллиона долларов, оставшиеся по контракту Портера.
В результате сделки «Тандер» получит два драфт-пика второго раунда: пик «Миннесоты» на драфте-2027 и пик «Милуоки» на драфте-2028.
Портеру предъявлены обвинения в нападении и удушении на основании инцидента с его девушкой, бывшей баскетболисткой женской НБА Кайзой Гондрезик. В случае вынесения обвинительного приговора (по удушению) ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.
«Оклахома» получила четыре пика второго раунда в результате приобретения и обмена истекающего контракта Оладипо на 9,5 миллиона долларов. У «Тандер» будет 15 пиков в первом раунде и 22 пика во втором раунде в течение следующих семи лет.
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У Оладипо истекающий на 9.45 млн. долларов, у Эрла - мелкий на 1.9 и 2 млн. (опция команды)
После обмена у "Рокетс" стало 14 гарантированных контрактов и 2 частичной гарантии (Марьянович и Холидэй). Кого-то нужно отчислить, но, вероятно оставят контракт Оладипо, чтобы на 9.45 млн. посреди сезона что-то наменять полезного.
"Оклахома" же отчислит сразу Портера, получив 15.86 млн. долларов на этот сезон и 1 миллион на следующий