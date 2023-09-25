Джей Джей Редик считает, что Алперена Шенгюна ждет прорывной сезон: «Могу представить, что он проведет год на уровне Сабониса»

Теги Хьюстон Джей Джей Редик Име Удока НБА Домантас Сабонис Никола Йокич Кевин Портер Алперен Шенгюн Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик в эфире своего подкаста высказал мнение, что центровой «Хьюстона» Альперен Шенгюн в сезоне-2023/24 выведет свою игру на новый уровень.

«Мы знаем, что он хорош. Но я говорю про прорыв. Люди зовут его «мини-Йокичем»: почти 15 очков за игру, 9 подборов, 4 передачи и 55% с игры.

Есть несколько вещей. «Хьюстон» будет сильнее. Пришел Име Удока – у них будет другая структура – в том же стиле, как Йокич или Сабонис ведут за собой нападение.

Потеря Кевина Портера только пойдет на пользу Шенгюну. Спокойно могу представить, что он проведет сезон на уровне Сабониса. Войдет ли «Хьюстон» в восьмерку на Западе? Не думаю. Но Шенгюн будет тем парнем, который неожиданно после третьего года станет известной личностью в НБА», – сказал Редик.

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
только в Йокиче два Шенгюна войдёт. в любом смысле)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий