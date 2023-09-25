Джей Джей Редик считает, что Алперена Шенгюна ждет прорывной сезон: «Могу представить, что он проведет год на уровне Сабониса»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик в эфире своего подкаста высказал мнение, что центровой « » Альперен Шенгюн в сезоне-2023/24 выведет свою игру на новый уровень.

«Мы знаем, что он хорош. Но я говорю про прорыв. Люди зовут его «мини- »: почти 15 очков за игру, 9 подборов, 4 передачи и 55% с игры.

Есть несколько вещей. «Хьюстон» будет сильнее. Пришел Име – у них будет другая структура – в том же стиле, как Йокич или ведут за собой нападение.

Потеря Кевина Портера только пойдет на пользу Шенгюну. Спокойно могу представить, что он проведет сезон на уровне Сабониса. Войдет ли «Хьюстон» в восьмерку на Западе? Не думаю. Но Шенгюн будет тем парнем, который неожиданно после третьего года станет известной личностью в НБА», – сказал Редик.

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