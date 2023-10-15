Стеф Карри: «Шансов на чемпионство осталось не так много, поэтому нужно разобраться во всем уже сейчас»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, какой должна быть команда для успешного выступления в предстоящем сезоне.

«Умная, взаимосвязанная баскетбольная команда, верно? Тренер говорит об этом с тех пор, как он только вернулся из сборной США. Мы должны быть одним целым, чтобы все дополняли друг друга, выходя на паркет.

Как и всегда, когда мы побеждаем, успеха добивается коллектив. У нас баскетбольная команда с высоким уровнем интеллекта, которая понимает, шансов осталось не так много, поэтому нужно разобраться во всем уже сейчас», – сказал Карри.

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1 комментарий

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Михаил Евдокимов
Как минимум они точно знают о том, как должна выглядеть и вести себя чемпионская команда. Конкретно в этом у них конкурентов нет.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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