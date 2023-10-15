Стеф Карри: «Шансов на чемпионство осталось не так много, поэтому нужно разобраться во всем уже сейчас»

Разыгрывающий « » рассказал, какой должна быть команда для успешного выступления в предстоящем сезоне.

«Умная, взаимосвязанная баскетбольная команда, верно? Тренер говорит об этом с тех пор, как он только вернулся из сборной США. Мы должны быть одним целым, чтобы все дополняли друг друга, выходя на паркет.

Как и всегда, когда мы побеждаем, успеха добивается коллектив. У нас баскетбольная команда с высоким уровнем интеллекта, которая понимает, шансов осталось не так много, поэтому нужно разобраться во всем уже сейчас», – сказал Карри.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»