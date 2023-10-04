Уилл Клайберн об Эргине Атамане: «Некоторые тренеры предпочитают дистанцироваться от игроков»

Форвард « » рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером команды .

«Некоторые тренеры предпочитают дистанцироваться от игроков и образовывать стену. Если вы встречаете его за пределами площадки, он улыбается, счастливый и нормальный. Но некоторые тренеры оставляют стену, и вы не хотите пересекать эту линию. Это с моей точки зрения.

Он, должно быть, хороший парень, но я не смог этого узнать. Это все, что я могу сказать. Когда я встречаю его за пределами площадки, я вижу только хорошее и смеюсь», – сказал Клайберн.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6