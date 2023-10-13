Аарон Гордон после лета с Йокичем: «Его распорядок дня, его образ жизни – это гармония. Это ментальное спокойствие переносится на площадку»

Теги Денвер НБА Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Тяжелый форвард «Денвера» Аарон Гордон поделился эмоциями после того, как провел лето в компании 2-кратного MVP Николы Йокича.

«Его распорядок дня, его образ жизни – это гармония. Я видел его уравновешенность воочию. И это ментальное спокойствие переносится на площадку. Именно это делает его таким хорошим игроком. Мы лучше взаимодействуем вне площадки, чем на ней. А это уже о чем-то говорит.

Никола лучший игрок в мире. Он тренируется как монстр. Его режим, его диета и то, насколько детально он следит за своим телом, не имеют себе равных. Ему всего 28 лет. Так что он станет еще умнее в манипулировании защитой и нападением. Не вижу, что его кто-то остановит. Они до сих пор не нашли для него ответа», – рассказал Гордон.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Спирин
Гордон у меня в топ-10 игроков лиги. В защите свою работу делает. В атаке разрывал в чемпионском ПО. Со здоровьем и выносливостью порядок. Вообще претензий к нему нет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
Надо стремиться к такому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий