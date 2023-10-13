Аарон Гордон после лета с Йокичем: «Его распорядок дня, его образ жизни – это гармония. Это ментальное спокойствие переносится на площадку»
Тяжелый форвард «Денвера» Аарон Гордон поделился эмоциями после того, как провел лето в компании 2-кратного MVP Николы Йокича.
«Его распорядок дня, его образ жизни – это гармония. Я видел его уравновешенность воочию. И это ментальное спокойствие переносится на площадку. Именно это делает его таким хорошим игроком. Мы лучше взаимодействуем вне площадки, чем на ней. А это уже о чем-то говорит.
Никола лучший игрок в мире. Он тренируется как монстр. Его режим, его диета и то, насколько детально он следит за своим телом, не имеют себе равных. Ему всего 28 лет. Так что он станет еще умнее в манипулировании защитой и нападением. Не вижу, что его кто-то остановит. Они до сих пор не нашли для него ответа», – рассказал Гордон.
А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
2 комментария