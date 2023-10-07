Келвин Бут: «Вероятно, заплатим Джамалу Мюррэю супермакс»

Генеральный менеджер « » Келвин Бут сделал прогноз относительно предстоящих переговоров по продлению контракта с разыгрывающим .

«Мы ожидаем, что, вероятно, заплатим ему супермакс. Он, вероятно, попадет в символическую пятерку лиги.

Это ударит по нашей платежной ведомости. Но мне нравится, когда игроки раскрывают свой потенциал, играя так, как умеют», – сказал Бут.

Действующий контракт Мюррэя рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 36 млн долларов.

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