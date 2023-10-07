Келвин Бут: «Вероятно, заплатим Джамалу Мюррэю супермакс»

Теги возможные переходы Денвер НБА Келвин Бут Джамал Мюррэй Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут сделал прогноз относительно предстоящих переговоров по продлению контракта с разыгрывающим Джамалом Мюррэем.

«Мы ожидаем, что, вероятно, заплатим ему супермакс. Он, вероятно, попадет в символическую пятерку лиги.

Это ударит по нашей платежной ведомости. Но мне нравится, когда игроки раскрывают свой потенциал, играя так, как умеют», – сказал Бут.

Действующий контракт Мюррэя рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 36 млн долларов.

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4 комментария

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noke
Пфф, ясен пень заплатите. 26-6-7 в плей-офф, 40% с трёшки. Кому вообще тогда платить макс, если не ему.
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kondratiy
Ответ noke
Пфф, ясен пень заплатите. 26-6-7 в плей-офф, 40% с трёшки. Кому вообще тогда платить макс, если не ему.
Что показательно, Джамал в плейофф прибавляет, а не сдувается, как некоторые обладатели супермаксов.
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Cash_flow
Тут и рассуждать-то не о чем. Уровень игры, статистика Джамала в плей-офф это просто топ-левел. Джокер + Джамал без вопросов дуэт номер 1 в баскетболе НБА сейчас (Яннис и Лиллард могут оспорить это звание, но только в случае чемпионства в новом сезоне)
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Антон Суровый
Ответ noke
Пфф, ясен пень заплатите. 26-6-7 в плей-офф, 40% с трёшки. Кому вообще тогда платить макс, если не ему.
И это стата второй звёзды в команде)) Не глядя понятно,что чемпионы))
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