Скут Хендерсон об эмоциях в первой игре против Дюрэнта: «Не делаю себе кумира. Никогда такого не будет»

19-летний разыгрывающий « » спокойно отреагировал на первую игру против 2-кратного чемпиона НБА Кевина Дюрэнта.

«Нет, я не делаю себе кумира. Никогда такого не будет», – ответил Хендерсон на вопрос, как отреагировал на встречу со звездным форвардом.

Хендерсон отметился 22 очками, 4 передачами, 4 подборами, 6 потерями и 6 персональными нарушениями.

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