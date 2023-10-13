Скут Хендерсон об эмоциях в первой игре против Дюрэнта: «Не делаю себе кумира. Никогда такого не будет»

Теги Финикс Портленд НБА Кевин Дюрэнт Скут Хендерсон Баскетбол

19-летний разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон спокойно отреагировал на первую игру против 2-кратного чемпиона НБА Кевина Дюрэнта.

«Нет, я не делаю себе кумира. Никогда такого не будет», – ответил Хендерсон на вопрос, как отреагировал на встречу со звездным форвардом.

Хендерсон отметился 22 очками, 4 передачами, 4 подборами, 6 потерями и 6 персональными нарушениями.

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1 комментарий

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vzi
Пацан правильно мыслит!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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