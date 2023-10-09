Сборная США призывает Дрю Холидэя присоединиться к команде для участия в Олимпийских играх 2024 года
Сборная США активно зазывает разыгрывающего «Бостона» Дрю Холидэя вернуться в состав команды для участия в Олимпийские играх 2024 года в Париже.
33-летний Холидэй пока не принял решение.
Представители команды США используют слово «любимый», описывая свое отношение к Холидэю. Они считают его вторым по значимости игроком после Кевина Дюрэнта в команде, завоевавшей золотые медали на Играх 2021 года.
В национальной команде ценят умение играть в защите и лидерские качества Холидэя.
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