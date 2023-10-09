Сборная США призывает Дрю Холидэя присоединиться к команде для участия в Олимпийских играх 2024 года

Теги Бостон сборная США НБА Дрю Холидэй Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сборная США активно зазывает разыгрывающего «Бостона» Дрю Холидэя вернуться в состав команды для участия в Олимпийские играх 2024 года в Париже.

33-летний Холидэй пока не принял решение.

Представители команды США используют слово «любимый», описывая свое отношение к Холидэю. Они считают его вторым по значимости игроком после Кевина Дюрэнта в команде, завоевавшей золотые медали на Играх 2021 года.

В национальной команде ценят умение играть в защите и лидерские качества Холидэя.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Тимофеев
Кто-то должен таскать рояль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий