Сборная США активно зазывает разыгрывающего « » вернуться в состав команды для участия в Олимпийские играх 2024 года в .

33-летний Холидэй пока не принял решение.

Представители команды США используют слово «любимый», описывая свое отношение к Холидэю. Они считают его вторым по значимости игроком после Кевина Дюрэнта в команде, завоевавшей золотые медали на Играх 2021 года.

В национальной команде ценят умение играть в защите и лидерские качества Холидэя.

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