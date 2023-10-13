НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» примет «Майами», «Лейкерс» – «Голден Стэйт»
В пятницу, 13 октября, пройдут два предсезонных матча НБА.
«Сан-Антонио» примет «Майами», «Лейкерс» – «Голден Стэйт».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 14 октября, 02.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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