НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» примет «Майами», «Лейкерс» – «Голден Стэйт»

Теги результаты предсезонные матчи Голден Стэйт Лейкерс Баскетбол

В пятницу, 13 октября, пройдут два предсезонных матча НБА.

«Сан-Антонио» примет «Майами», «Лейкерс» – «Голден Стэйт».

НБА

Предсезонные матчи

Сан-Антонио – Майами
Дата проведения
14 октября, 02.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
14 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий