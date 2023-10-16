Данте Экзам: «Болельщики «Партизана» хотят видеть, как ты каждый вечер выкладываешься на 100%. Именно этого хочет и Желько Обрадович»

Защитник « » вспомнил свой этап карьеры в « » и то, как ему пришлось адаптироваться к новой роли.

«Я кое-что тогда слышал о Желько Обрадовиче. Все, с кем я о нем говорил, например, Экпе Удох, говорили, что это отличный тренер, который понимает игру. И именно поэтому он, там, кричит, говорит, чтобы ты делал то-то и то-то.

Он возлагает большие надежды на своих игроков, на то, что они могут сделать с помощью своих навыков. То же самое происходит и с болельщиками «Партизана». Они хотят видеть, как ты каждый вечер выкладываешься на 100%. Именно этого хочет Желько Обрадович.

Когда я приехал в Европу, главным вопросом было, смогу ли я играть на позиции разыгрывающего. Желько тренировал многих великих разыгрывающих, и Обрадович не из тех, кто выводит тебя на площадку, дает мяч и говорит, чтобы ты вел за собой команду. Он хочет быть уверенным в том, что ты делаешь. Он хотел, чтобы я брал на себя гораздо больше ответственности, чем остальные игроки команды.

Именно это, думаю, помогло мне вырасти не только как игроку, но и как личности. Осознание того, что я могу быть лидером и разыгрывающим на площадке», – вспомнил Экзам.

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