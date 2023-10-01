Данте Экзам: «Если когда-нибудь вернусь в Европу, то «Партизан» будет, возможно, единственным вариантом»

Защитник « » вспомнил события прошлого сезона, высоко отозвавшись о белградском « » и вцелом.

«Скажу сразу, если я когда-нибудь вернусь в Европу, то «Партизан» будет первым вариантом, и, возможно, единственным.

[ ] хотел, чтобы я был плеймейкером, что, конечно же, мне сразу понравилось. Я хотел взять на себя этот вызов, эту ответственность. Знал, что могу помочь с мячом в руках. Однако мои желания – это одно, а решение остается за тренером, – и он увидел меня на этой позиции и проявил доверие. Должен поблагодарить его за это. В течение сезона мы много говорили об обязанностях и деталях, которые необходимы плеймейкеру. Он хотел услышать мое мнение и узнать, как я поступлю в той или иной ситуации. Это был обмен мнениями, который очень помог мне, а в конечном итоге и команде.

До сих пор иногда вспоминаю некоторые эпизоды того сезона с «Партизаном». Это был период, который не забудется. Уже разговаривал со своими партнерами по команде в «Далласе», говорил им, что это тот опыт, который должен испытать каждый баскетболист. Атмосфера, созданная болельщиками «Партизана», невообразима. Эта страсть в Европе, борьба на площадке, товарищество, которое было создано, общая невероятная связь с клубом. Это было похоже на сон», – рассказал австралиец Mozzart Sport.

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