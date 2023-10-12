Келвин Бут: «Нашей целью должны быть не два титула, а три, четыре или столько, сколько сможем выиграть»

Теги Денвер НБА Келвин Бут Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут рассказал о целях, которые ставят перед собой действующие чемпионы.

«Учитывая травмы и все остальное, мы, вероятно, выиграли титул раньше, чем этого от нас ожидали. Так что нужно сделать вдох, проанализировать, чего мы достигли, и понять, что нашей целью должны быть не два титула, а три или четыре. Мы должны выиграть столько титулов, сколько сможем.

Я много изучаю прошлые тенденции и историю и пытаюсь понять, как повторить то, что сделал «Сан-Антонио». Сейчас мы способны выходить в финальную серию. Если несколько раз попасть в финальную серию и выиграть половину из них, сколько это будет трофеев? Вот об этом я размышляю. Как нам это оптимизировать?» – сказал Бут.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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