Дэмиан Лиллард: «Не проявляю никаких признаков того, что сбавляю обороты. В 38 лет буду двигаться так же, как и сейчас. Я вам обещаю»

Разыгрывающий « » считает, что его чемпионское окно будет закрыто еще не скоро.

«Я не проявляю никаких признаков того, что сбавляю обороты. Видел, как люди говорили: «О, он много ломается». Я не был травмирован в прошлом году. Я был травмирован в позапрошлом году – решил сделать операцию. Всю свою карьеру был здоров.

Поэтому, когда вижу такие вещи, мне кажется, что они дают мне возможность показать, что люди не правы. Мне будет 38, и я буду двигаться так же, как двигаюсь сейчас. Я вам обещаю. А бросать хуже точно никогда не стану», – сказал Лиллард в интервью журналисту Крису Манниксу из Sports Illustrated.

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