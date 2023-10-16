Дэмиан Лиллард: «Не проявляю никаких признаков того, что сбавляю обороты. В 38 лет буду двигаться так же, как и сейчас. Я вам обещаю»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард считает, что его чемпионское окно будет закрыто еще не скоро.

«Я не проявляю никаких признаков того, что сбавляю обороты. Видел, как люди говорили: «О, он много ломается». Я не был травмирован в прошлом году. Я был травмирован в позапрошлом году – решил сделать операцию. Всю свою карьеру был здоров.

Поэтому, когда вижу такие вещи, мне кажется, что они дают мне возможность показать, что люди не правы. Мне будет 38, и я буду двигаться так же, как двигаюсь сейчас. Я вам обещаю. А бросать хуже точно никогда не стану», – сказал Лиллард в интервью журналисту Крису Манниксу из Sports Illustrated.

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9 комментариев

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Алексей Ильин
Также как и обещал остаться в Блейзерс
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melliur
Надеемся
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lopek
Точно, как я мог забыть что лиллард «человек слова»)))
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totocash
не расстраивайтесь фанаты дэйма, но не видится в нем этого*. он безусловно очень хорош, но переходом он меня немного разочаровал. надеюсь я ошибаюсь и он засияет
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Роман Ефимов
Дэйм вместо позиции разыгрывающего или АЗ выбрал позицию Ванги, а из её предсказаний как минимум половина не сбылась.
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Чудинов Дмитрий
Ну вот не надо так говорить вслух. травмы могут на ровном месте посыпаться. Лилларда в последнее время несет
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rabindradat
мужик сказал - мужик сделал! выдавайте Дэйму ещё одну максималку. Авансом.
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