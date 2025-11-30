Куин Снайдер: «Часть эволюции Джейлена Джонсона. Не атлетизм, а использование головы и навыков»

Куин Снайдер работает над развитием Джейлена Джонсона в качестве плеймейкера.

В отсутствие разыгрывающего Трэя Янга форвард Джейлен Джонсон получил расширенную роль в координации действий «Атланты» на площадке. В 10 последних матчах Джонсон отдает 7 и более результативных передач.

«Его способности в качестве плеймейкера стали для нас предельно важными. Когда он заходит в «краску», его габариты заставляют защиту стягиваться, если этого не происходит, он просто завершает сам.

С самого начала матча, как только становится понятной схема действий, я хочу, чтобы он принимал верные решения. Чаще играл стоя на двух ногах. Это замедляет происходящее, позволяет тебе не торопиться, более аккуратно раздавать, более уверенно читать игру. Помогает войти в ритм. Это часть его эволюции. Меньше использовать свой атлетизм в движении, задействовать голову и навыки.

Это огромная задача, очень тяжелый путь развития, особенно для молодого игрока. Могу только радоваться тому, как он сохраняет концентрацию», – заключил главный тренер «Хоукс» Куин Снайдер .