Андре Драммонд избежал структурных повреждений в колене и уже чувствует себя лучше

Травма Андре Драммонда оказалась не такой серьезной.

Центровой «Филадельфии» Андре Драммонд повредил связки правого колена в игре с «Бруклином», получив гиперэкстензию сустава. С площадки его увозили в инвалидной коляске.

МРТ не показала структурных повреждений, игрок обошелся растяжением. Драммонд уже почувствовал себя лучше на следующий день.

Главный тренер Ник Нерс, сообщил, что центровой уже выходил на паркет на тренировке.

Длительное отсутствие «большого» могло стать критическим для ослабленной передней линии «Сиксерс».

