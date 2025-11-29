«Далласу» предстоит сыграть против «Клипперс» без Дэвиса, Гэффорда, Лайвли и Томпсона

«Мэверикс» проведут матч бэк-ту-бэк в сильно урезанном составе.

«Далласу» снова предстоит играть без своей основной передней линии. В матче бэк-ту-бэк на площадку не выйдут Энтони Дэвис (икроножная мышца), Дэниэл Гэффорд (правый голеностоп) и Дерек Лайвли (правая ступня). Также не сыграет защитник Клэй Томпсон (левое колено).

У «Мэверикс» серия из 3 поражений и всего 2 победы в последних 10 матчах.