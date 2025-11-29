«Через боль и упражнения на площадке». Джоэл Эмбиид может сыграть с «Атлантой»

Ник Нерс рассказал о состоянии Джоэла Эмбиида.

У центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида продолжаются проблемы с коленом. Эмбиид не выходил на площадку с 9 ноября.

Ник Нерс не исключил его возвращения в матче с «Атлантой».

«Есть шанс, но я не знаю, насколько большой. Хороший, плохой или средний.

Ему нужно перебороть болевые ощущения и справиться с упражнениями на паркете. Какая-то такая комбинация условий», – поделился главный тренер Ник Нерс .