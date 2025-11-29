«Через боль и упражнения на площадке». Джоэл Эмбиид может сыграть с «Атлантой»
Ник Нерс рассказал о состоянии Джоэла Эмбиида.
У центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида продолжаются проблемы с коленом. Эмбиид не выходил на площадку с 9 ноября.
Ник Нерс не исключил его возвращения в матче с «Атлантой».
«Есть шанс, но я не знаю, насколько большой. Хороший, плохой или средний.
Ему нужно перебороть болевые ощущения и справиться с упражнениями на паркете. Какая-то такая комбинация условий», – поделился главный тренер Ник Нерс.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости