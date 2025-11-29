Трэй Янг пропустит еще минимум 2 недели
Трэй Янг продолжает восстановление.
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не играет с конца октября из-за растяжения связок колена. «Хоукс» идут в шестерке лучших на Востоке с результатом 12-8. Клуб выиграл 10 из 15 матчей без защитника.
Янг пропустит еще минимум 2 недели, после чего пройдет повторное обследование. Реабилитация игрока, по сообщению клуба, протекает успешно.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
