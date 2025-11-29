Видео
0

«Эй, медиа. Джей Джей проиграл». Лука Дончич продолжает соревноваться по любому поводу

Лука Дончич трижды попал с логотипа в борьбе с Джей Джей Редиком.

Известный трикшотами и бросками на спор разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич постоянно находит поводы для соревнований. Одним из излюбленных соперников Дончича является главный тренер команды Джей Джей Редик. Недавно словенец радовался победе над ним в пиклбол. В этот раз устроил соревнования по броскам с логотипа.

Дончич победил 3-0 и, уходя с площадки, прокричал: «Эй, медиа, Джей Джей проиграл!»

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лейкерс»
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич обманул ассистента во время разминки
29 ноября, 17:20Видео
Остин Ривз заболтался с Кайри Ирвингом в концовке матча, заставив Джей Джей Редика кричать на него через всю площадку
29 ноября, 16:09Видео
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
29 ноября, 09:42Видео
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
22 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
39 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
59 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
6 минут назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
сегодня, 19:06
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37