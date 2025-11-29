«Эй, медиа. Джей Джей проиграл». Лука Дончич продолжает соревноваться по любому поводу

Лука Дончич трижды попал с логотипа в борьбе с Джей Джей Редиком.

Известный трикшотами и бросками на спор разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич постоянно находит поводы для соревнований. Одним из излюбленных соперников Дончича является главный тренер команды Джей Джей Редик . Недавно словенец радовался победе над ним в пиклбол . В этот раз устроил соревнования по броскам с логотипа.

Дончич победил 3-0 и, уходя с площадки, прокричал: «Эй, медиа, Джей Джей проиграл!»