Рик Карлайл: «Парней, которые пришли в НБА ради эстетики, мастерства и ритма, в нашей команде не будет»
«Индиана» идет с результатом 3-16. В последнем матче команда справилась с «Вашингтоном» (2-16).
«В нынешней НБА постоянно и упорно нужно учить защите. Главному тренеру, защитным координаторам. Игрокам самим нужно этим постоянно заниматься. Баскетболисты должны понимать ее важность, верить в это. Иначе они просто не будут играть.
Сегодня у нас Беннедикт Матурин неплохо показал себя. Но я был готов придушить Джараса Уокера, когда он дал Миддлтону открытый бросок во второй четверти. Упомянул этих двоих на собрании. Сейчас не время праздновать, когда это 3-я победа за 19 матчей. Надо продолжать работать.
Парней в нашем ростере, которые пришли в НБА ради эстетики, мастерства и ритма, в команде не будет. Это не про нас. Увидели определенный прогресс, но работа будет вестись весь сезон», – заключил главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.