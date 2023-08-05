Против экс-игрока НБА Джоша Джексона возбужден гражданский иск об изнасиловании

Теги происшествия НБА Андре Драммонд Джош Джексон Баскетбол

Бывший игрок НБА Джош Джексон обвиняется в изнасиловании, потерпевшая подала против него гражданский иск.

Женщина утверждает, что 4-й номер драфта НБА 2017 года Джексона совершил акт сексуального насилия над ней после того, как они встретились на вечеринке в честь Супербоула-2022 в Нью-Йорке.

Джексон в тот день организовал вечеринку совместно с центровым «Чикаго» Андре Драммондом. Он покинул мероприятие в сопровождении женщины, которая позже обвинила его в насилии. Они вместе оказались в номере отеля, где, по мнению потерпевшей, также должен был присутствовать Драммонд.

Далее в иске говорится, что женщина была «очень пьяна» и что Джексон предложил ей 1500 долларов за секс. Он также заявил, что у него «есть еще 12 миллионов долларов на счету в банке». После того как женщина, как сообщается, отказала баскетболисту и заснула, он якобы попытался «насильно заняться с ней сексом».

26-летнего Джексона будет защищать Джон Лауро, адвокат, который представляет интересы экс-президента США Дональда Трампа в деле с федеральными обвинениями.

Джексон последний раз играл в НБА в сезоне-21/22 за «Сакраменто».

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5 комментариев

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Прям так и заявила, что 4 номер драфта изнасиловал?
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После того как женщина, как сообщается, отказала баскетболисту и заснула, он якобы попытался «насильно заняться с ней сексом». ТО есть со спящей ?!
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Она за Цинцинатти, по ходу, болела. Расстроенная была. А тут ещё этот, 4 номер драфта, со своим нытьем… Если бы Берроу в том 4 дауне (4 and 1) не зафакапил, думаю, дала бы старине Джошу)))
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Ответ Roman Boroveev
А игрок в драфте на один выше в это время максимальнаый контракт подписывает. Как жизнь их раскидала.
Это тот самый Джексон, которому прочили карьеру "нового Пиппена"?
Да, жизнь и впрямь сурова.
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А игрок в драфте на один выше в это время максимальнаый контракт подписывает. Как жизнь их раскидала.
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