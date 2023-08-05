Против экс-игрока НБА Джоша Джексона возбужден гражданский иск об изнасиловании

Бывший игрок НБА Джош Джексон обвиняется в изнасиловании, потерпевшая подала против него гражданский иск.

Женщина утверждает, что 4-й номер драфта НБА 2017 года Джексона совершил акт сексуального насилия над ней после того, как они встретились на вечеринке в честь Супербоула-2022 в Нью-Йорке.

Джексон в тот день организовал вечеринку совместно с центровым «Чикаго» . Он покинул мероприятие в сопровождении женщины, которая позже обвинила его в насилии. Они вместе оказались в номере отеля, где, по мнению потерпевшей, также должен был присутствовать Драммонд.

Далее в иске говорится, что женщина была «очень пьяна» и что Джексон предложил ей 1500 долларов за секс. Он также заявил, что у него «есть еще 12 миллионов долларов на счету в банке». После того как женщина, как сообщается, отказала баскетболисту и заснула, он якобы попытался «насильно заняться с ней сексом».

26-летнего Джексона будет защищать Джон Лауро, адвокат, который представляет интересы экс-президента США Дональда Трампа в деле с федеральными обвинениями.

Джексон последний раз играл в НБА в сезоне-21/22 за «Сакраменто».

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