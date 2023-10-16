Кирилл Савин о дебютном сезоне «Руны»: «Сто процентов нужно попадать в плей‑офф»

Теги Единая лига ВТБ Руна Кирилл Савин Баскетбол

Форвард «Руны» Кирилл Савин оценил дебют клуба в Лиге ВТБ и рассказал о целях московской команды.

– В целом ваша команда очень здорово дебютировала в Единой лиге. Что стало залогом успеха?

– Думаю, что внутрикомандная химия, хорошая атмосфера в раздевалке, несмотря на то что достаточно поздно собрались. Просто немало людей в предсезонку подъехало позже. Несмотря на это, мы нашли общий язык. Настрой у всех отличный, все друг с другом ладят. Думаю, это залог хорошего старта.

– По вашим личным ощущениям, за что «Руна» готова бороться в дебютном сезоне в Единой лиге?

– Думаю, что сто процентов нужно попадать в плей‑офф. Желательно, конечно, места с 5-6‑го. Думаю, что мы даже можем конкурировать с командами топ‑уровня Единой лиги.

– То есть бороться за медали?

– Можно помечтать, но будем реалистами: для начала цель – плей‑офф.

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