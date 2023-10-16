Кэмерон Янг: «В Европе в баскетбол играют жестче, чем в США»

Форвард «Руны» Кэмерон Янг рассказал о различиях между европейским и американским баскетболом.

«Европейский подход к баскетболу? Он определенно отличается от американского. Но, думаю, мне хорошо удается адаптироваться к игре в Европе.

В Европе играют жестче. В США пытаются играть быстрее и более захватывающе. Европейский баскетбол более методичный. В Европе к баскетболу относятся более серьезно», – заявил Янг.

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