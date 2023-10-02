Том Тибодо о Фурнье: «Я его очень уважаю. Просто трудно спорить с результатом 37-22 после того, как он перестал выходить на паркет»

Форвард « » на прошлой неделе заявил, что организация «держит его в заложниках» – не обменивает в другую команду, а тренер не дает шанса показать себя.

Главный тренер «Никс» высказался по ситуации француза.

«Я его очень уважаю. <...> Просто трудно спорить с результатом 37-22 (после того, как Фурнье потерял место в ротации – Sports.ru) и положительным Net-рейтингом (разница между атакующим и защитным рейтингом команды – Sports.ru)», – сказал Тибодо.

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