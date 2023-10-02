Том Тибодо о Фурнье: «Я его очень уважаю. Просто трудно спорить с результатом 37-22 после того, как он перестал выходить на паркет»

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Эван Фурнье Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье на прошлой неделе заявил, что организация «держит его в заложниках» – не обменивает в другую команду, а тренер не дает шанса показать себя.

Главный тренер «Никс» Том Тибодо высказался по ситуации француза.

«Я его очень уважаю. <...> Просто трудно спорить с результатом 37-22 (после того, как Фурнье потерял место в ротации – Sports.ru) и положительным Net-рейтингом (разница между атакующим и защитным рейтингом команды – Sports.ru)», – сказал Тибодо.

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2 комментария

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xQcoW
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petia.subbotin
Ответ xQcoW
Мне бы быть в заложниках с 73 000 000$ / 4
Чел, не все деньгами измеряется
+1
0
+1
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