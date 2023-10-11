Борис Диао: «Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла Эмбиида в сборную Франции»

Теги Филадельфия Борис Диао сборная Франции НБА Федерация баскетбола Франции Джоэл Эмбиид Баскетбол

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал решение центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида выступать за команду США.

«Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла в сборную Франции. Именно он заявил об этом несколько лет назад и с тех пор говорил, что хочет играть с нами.

Мы попросили его дать нам ответ до 10 октября. Джоэл сообщил нам, что передумал и не хочет играть за сборную Франции. Конечно, мы были готовы приветствовать его в команде, но принимаем к сведению то, что он передумал», — передает слова Диао официальный сайт Федерации баскетбола Франции.

Уроженец Камеруна в прошлом году получил американское и французское гражданства.

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