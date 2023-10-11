Борис Диао: «Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла Эмбиида в сборную Франции»

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал решение центрового «Филадельфии» выступать за команду США.

«Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла в сборную Франции. Именно он заявил об этом несколько лет назад и с тех пор говорил, что хочет играть с нами.

Мы попросили его дать нам ответ до 10 октября. Джоэл сообщил нам, что передумал и не хочет играть за сборную Франции. Конечно, мы были готовы приветствовать его в команде, но принимаем к сведению то, что он передумал», — передает слова Диао официальный сайт Федерации баскетбола Франции.

Уроженец Камеруна в прошлом году получил американское и французское гражданства.

Как Вембаньяма готовился к НБА – впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило