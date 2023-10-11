Борис Диао: «Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла Эмбиида в сборную Франции»
Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал решение центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида выступать за команду США.
«Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла в сборную Франции. Именно он заявил об этом несколько лет назад и с тех пор говорил, что хочет играть с нами.
Мы попросили его дать нам ответ до 10 октября. Джоэл сообщил нам, что передумал и не хочет играть за сборную Франции. Конечно, мы были готовы приветствовать его в команде, но принимаем к сведению то, что он передумал», — передает слова Диао официальный сайт Федерации баскетбола Франции.
Уроженец Камеруна в прошлом году получил американское и французское гражданства.
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