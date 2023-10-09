Ряд звездных игроков недавно обозначили желание присоединиться к сборной США на Олимпийских играх в в 2024 году.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, не всех из них в итоге окажутся в команде.

«Ожидается, что в олимпийской сборной 2024 года будут будущие члены Зала славы: , , , Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум. Но некоторые из звезд, которые недавно публично заявили о желании играть за сборную США, не получат приглашений», – информирует Воджнаровски.

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