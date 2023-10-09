Не все из изъявивших желание сыграть за США в Париже звезд НБА получат приглашение в команду

Теги Леброн Джеймс сборная США НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Джоэл Эмбиид Эдриан Воджнаровски Джейсон Тейтум Баскетбол

Ряд звездных игроков НБА недавно обозначили желание присоединиться к сборной США на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, не всех из них в итоге окажутся в команде.

«Ожидается, что в олимпийской сборной 2024 года будут будущие члены Зала славы:  Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум. Но некоторые из звезд, которые недавно публично заявили о желании играть за сборную США, не получат приглашений», – информирует Воджнаровски.

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6 комментариев

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as7-sasha
Тэйтум и Эмбид когда в Зал Славы ворвались и за какие заслуги?
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impaled
Ответ as7-sasha
Тэйтум и Эмбид когда в Зал Славы ворвались и за какие заслуги?
Один за упоминание Кобе в каждом интервью, другой за нытье
+9
-1
+8
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Михаил Дворников
Ответ as7-sasha
Тэйтум и Эмбид когда в Зал Славы ворвались и за какие заслуги?
С титулом МВП лиги оч сложно не попадать в зал славы
+8
-2
+6
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totocash
ну все, карри и дюрэнт мимо сборной)
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dev0
Я уверен, что Дрэймонд будет - он сильно заранее начал договариваться
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Tim Timson
Ответ as7-sasha
Тэйтум и Эмбид когда в Зал Славы ворвались и за какие заслуги?
ты хочешь чтобы они снова затянули, что не получают уважения должного . пусть лучше досрочно входят)
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