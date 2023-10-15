Евгений Пашутин: «Джонсон атаковал в проходе своей сильной рукой, но не попал»

Главный тренер «Пармы» после поражения от ЦСКА (76:77) отметил, что у Би Джей Джонсона на последних секундах была возможность принести пермской команде победу над армейцами в Москве.

«Хотелось бы отметить нашу команду. Готовились серьезно, знаем силу ЦСКА – это флагман нашего баскетбола, с длинным ростером, отличным тренером и прекрасной организацией.

Видели все их матчи, начиная с предсезонки, ЦСКА показывал активную защиту и движение мяча, они контролировали ритм в нападении, и с ними тяжело играть в открытый баскетбол. В первые 15 минут мы справлялись с этой задачей, но в следующие пять минут ЦСКА показал активную защиту, вынудил нас совершить потери и выиграл отрезок в 15 очков. В перерыве говорили о том, что необходимо исправить, и третью четверть завершили ровно.

В целом команды играли достойно, контактно, все решилось в последнем владении. Решили сыграть через Джонсона, он атаковал в проходе своей сильной рукой, но не попал. Это урок. Но в спорте важна победа. Нам нужно всегда так играть в защите, за исключением того фрагмента второй четверти, контролировать темп игры», – сказал Пашутин.

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