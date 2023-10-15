Эмил Райкович после победы над «Пармой»: «Соперники показали классную самоотдачу, были опасны, агрессивны»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Пармой» (77:76) отметил, что соперник был опасен и имел шансы на победу.
«Поздравляю «Парму»: соперники показали классную самоотдачу, были опасны, агрессивны, особенно в третьей четверти, когда мы попытались создать отрыв. Они догнали нас и имели шансы на победу. Но мы контролировали игру и сумели победить.
Для нас будет уроком: необходимо лучше защищаться на протяжении всех 40 минут, больше концентрироваться на том, о чем мы договорились перед игрой», – сказал Райкович.
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