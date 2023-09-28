Кристапс Порзингис принял участие в первой полноценной тренировке после травмы ноги
Тяжелый форвард «Бостона» Кристапс Порзингис полностью восстановился от повреждения и сегодня принял участие в своей первой полноценной тренировке, сообщает обозреватель команды Адам Химмельсбах.
Он отмечает, что форвард «выглядел хорошо» и «не испытывал никаких проблем».
Порзингис выбыл в середине августа с подошвенным фасциитом. На полное восстановление прогнозирвали 4-6 недель.
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