Кристапс Порзингис принял участие в первой полноценной тренировке после травмы ноги

Тяжелый форвард « » полностью восстановился от повреждения и сегодня принял участие в своей первой полноценной тренировке, сообщает обозреватель команды Адам Химмельсбах.

Он отмечает, что форвард «выглядел хорошо» и «не испытывал никаких проблем».

Порзингис выбыл в середине августа с подошвенным фасциитом. На полное восстановление прогнозирвали 4-6 недель.

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