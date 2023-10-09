Кристапс Порзингис: «Тейтум привлекает к себе столько внимания обороны, что остальные получают полную свободу действий. Это идеальный сценарий для меня»

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Джейсон Тейтум Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис ответил на вопрос журналиста, каково ему играть в одной команде с лидером «Селтикс» Джейсоном Тейтумом.

«Это настолько легко, честно говоря. Эти парни так хороши.

Джейсон привлекает к себе столько внимания обороны, что остальные получают полную свободу действий. Это идеальный сценарий для меня», – сказал Порзингис.

Порзингис в первой предсезонной игре за 25 минут отметился 17 очками и 5 подборами, реализовав 5 из 7 с игры и 5 из 8 с линии.

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