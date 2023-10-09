Кристапс Порзингис: «Тейтум привлекает к себе столько внимания обороны, что остальные получают полную свободу действий. Это идеальный сценарий для меня»

Центровой « » ответил на вопрос журналиста, каково ему играть в одной команде с лидером «Селтикс» .

«Это настолько легко, честно говоря. Эти парни так хороши.

Джейсон привлекает к себе столько внимания обороны, что остальные получают полную свободу действий. Это идеальный сценарий для меня», – сказал Порзингис.

Порзингис в первой предсезонной игре за 25 минут отметился 17 очками и 5 подборами, реализовав 5 из 7 с игры и 5 из 8 с линии.

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