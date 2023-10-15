Макси Клебер о «Далласе»: «Хотим исправить то, что произошло в прошлом году»

Центровой « » хочет доказать окружающим, что неудача в прошлом сезоне является лишь случайностью.

«Очевидно, что есть определенное желание доказать, что критика была необоснованной, хотя прошлый год, безусловно, был очень разочаровывающим. Но мы хотим двигаться дальше. Нам нужно многое доказать и наверстать упущенное.

Будет нелегко. Лига очень конкурентная, в ней много хороших команд. Но мы верим в себя и хотим исправить то, что произошло в прошлом году», – сказал Клебер Mavs.com.

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