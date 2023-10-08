Чемпионат Греции. «Арис» примет «Олимпиакос»

Теги результаты Арис Олимпиакос чемпионат Греции Баскетбол

В воскресенье, 8 октября, продолжится новый сезон греческой лиги.

В рамках регулярного чемпионата «Арис» примет «Олимпиакос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Олимпиакос
Дата проведения
8 октября, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Арис – 0-0, Аполлон – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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