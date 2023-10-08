Чемпионат Греции. «Арис» примет «Олимпиакос»
В воскресенье, 8 октября, продолжится новый сезон греческой лиги.
В рамках регулярного чемпионата «Арис» примет «Олимпиакос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Положение команд: Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Арис – 0-0, Аполлон – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА
Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»
Комментарии