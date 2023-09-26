«Торонто» не собирается включать Скотти Барнса в предложение по обмену Дэмиана Лилларда

« » не собирается использовать форварда во время переговоров с « » по возможному обмену разыгрывающего .

Об этом проинформировал журналист Курт Хелин из NBC Sports.

«Барнс недоступен для обмена. Поклонникам «Портленда» нравится этот вариант, но, как мне рассказывали многие знающие люди, дело даже не в том, что его решили исключить из пакета по Лилларду, но его туда никогда и не включали», – рассказал Хелин.

«Рэпторс» на данном этапе считаются фаворитами на приобретение Лилларда.

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