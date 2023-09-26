«Торонто» не собирается включать Скотти Барнса в предложение по обмену Дэмиана Лилларда

Теги возможные переходы Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Скотти Барнс Баскетбол

«Торонто» не собирается использовать форварда Скотти Барнса во время переговоров с «Портлендом» по возможному обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Об этом проинформировал журналист Курт Хелин из NBC Sports.

«Барнс недоступен для обмена. Поклонникам «Портленда» нравится этот вариант, но, как мне рассказывали многие знающие люди, дело даже не в том, что его решили исключить из пакета по Лилларду, но его туда никогда и не включали», – рассказал Хелин.

«Рэпторс» на данном этапе считаются фаворитами на приобретение Лилларда.

«Зенит» взял Суперкубок, «Локо» за лето еще прибавил. Последний смотр сил перед сезоном завершен

Оладжувон берет по 50 тысяч долларов за обучение «дрим-шэйку». Он реально обдирает наивных молокососов?!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ануноби+Трент+пики и возможно молодого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий