«Торонто» не собирается включать Скотти Барнса в предложение по обмену Дэмиана Лилларда
«Торонто» не собирается использовать форварда Скотти Барнса во время переговоров с «Портлендом» по возможному обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Об этом проинформировал журналист Курт Хелин из NBC Sports.
«Барнс недоступен для обмена. Поклонникам «Портленда» нравится этот вариант, но, как мне рассказывали многие знающие люди, дело даже не в том, что его решили исключить из пакета по Лилларду, но его туда никогда и не включали», – рассказал Хелин.
«Рэпторс» на данном этапе считаются фаворитами на приобретение Лилларда.
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